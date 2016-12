Pulido contento por título de Tigres

Desde el campamento de las Chivas, el ex delantero de los Tigres, Alan Pulido, dijo estar feliz por la obtención del quinto título del club felino.



"Muy contento, obviamente por el sentimiento que tengo te diría que sí. La afición sé como se entrega al máximo, creo que todos lo vieron y creo que se lo merecen.



"Tengo muchos amigos que dejé, y la verdad que me da mucha alegría por toda esa gente", señaló Pulido en conferencia de prensa.



El tamaulipeco debutó en los Tigres y levantó la Copa del Apertura 2011, antes de su pleito legal con el club, el cual acabó con su llegada a las Chivas para el torneo recién finalizado.



Aunque aclaró que en títulos aún les falta para alcanzar a Chivas o América, Pulido consideró a los Tigres un equipo grande de la Liga y futbolísticamente superior a muchos.



"Tigres tiene muchos torneos ya estando en Liguilla, un equipo también de los mas caros del futbol mexicano, tiene muchos jugadores muy muy buenos, la verdad que obviamente sí es un equipo grande, un equipo que está peleando ya por ser de los más reconocidos de todo el futbol mexicano.



"Se lo merecen, yo jugué allá y sé cómo es la intensidad que se vive en esa cuidad con el futbol, es algo que en ninguna parte lo he visto, entonces creo que eso es algo muy emotivo para esa cuidad y ahora que tiene el equipo su quinta estrella me pone muy contento", dijo.



Además comentó que el éxito de Tigres no es sólo por la fuerte cantidad de dinero que invierten, sino por la calidad de los refuerzos que han llegado.