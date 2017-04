Publica Calderón documentos contra Humberto Moreira

Saltillo, México.- De acuerdo con un juicio en una corte de Texas, el ex Gobernador interino Jorge Torres López y el titular del SATEC, Javier Villarreal Hernández, habrían recibido "costales" de efectivo como sobornos de Luis Carlos Castillo Cervantes, "El Rey de los Dragones", para entregarlos al entonces Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.



El ex Presidente Felipe Calderón publicó ayer en su cuenta de Twitter, una foto de lo que, asegura, es parte del juicio contra Castillo Cervantes, donde el empresario texano da testimonios de que él entregó sobornos al ex Gobernador.



"En Corte Federal de Corpus Christi, testigo señala que recibió y entregó dinero a Humberto Moreira como sobornos", escribió el jueves Calderón Hinojosa.



"La relación comenzó en 2008 con la entrega de 40 millones de pesos en efectivo entregados por el testigo en sacos de tela en casa de Moreira", dice el ex Presidente en otro tuit.



En el texto escrito en inglés se lee cómo Torres López y Villarreal Hernández habrían recibido dinero, que luego era depositado en cuentas bancarias de México, que eran transferidas a bancos en Estados Unidos y finalmente a otros en Bermudas.



"El señor Torres López también recibió dinero de sobornos en México, entregados directamente por el señor Castillo en muchos sacos, en muchas transacciones. El dinero era en última instancia para beneficio del Gobernador Humberto Moreira ", dice el texto atribuido a una Corte federal de Corpus Christi, Texas.



"Torres López y Villarreal, quienes recibieron sobornos para Humberto Moreira , y transfirieron el dinero a través de diversas transacciones bancarias de cuentas en México hacia Estados Unidos, específicamente al International Bank, luego hacia el JP Morgan Chase Bank, y por último hacia dos cuentas creadas en Bermudas, una en el Sun Secured de Bermuda y otra en el Old Mutual de Bermuda".



En enero de este año, Castillo Cervantes se declaró culpable ante autoridades federales, por el uso del sistema bancario de Estados Unidos para lavar dinero.



Un fiscal de Texas reveló que, dentro de las acusaciones contra Castillo Cervantes, una era haber entregado millonarios sobornos a cuatro Gobernadores, a los coahuilenses Humberto Moreira y Jorge Torres López, a Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes, y al tamaulipeco Eugenio Hernández.



En días pasados, a través de Twitter, Felipe Calderón acusó que la administración de Humberto Moreira tuvo nexos con el crimen organizado, lo que provocó la respuesta del ex Gobernador, a través de videos en su cuenta de Facebook.

En Corte Federal de Corpus Christi, testigo señala que recibió y entregó dinero a Humberto Moreira como sobornos. pic.twitter.com/MCf3S3JUtS — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 27 de abril de 2017