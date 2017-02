Protestan por trato al 'Chapo' Guzmán en Estados Unidos

La defensa cuestionó además los documentos sobre la extradición a Estados Unidos de "El Chapo", quien presenció la sesión en persona y vestido con el traje azul de la prisión.



A la audiencia, celebrada en medio de un gran despliegue de seguridad, asistieron la esposa del narcotraficante, Emma Coronel, y su abogada en México, Silvia Delgado .



La cita de hoy, señalada para revisar el estatus de la causa y que se prolongó durante casi una hora, fue la segunda aparición de Guzmán ante la Corte, donde el pasado 20 de enero se declaró no culpable de los diecisiete cargos por los que está acusado.



La defensa se quejó ante el tribunal de las condiciones que vive "El Chapo" en el Centro Correccional Metropolitano, en Manhattan, donde está encerrado 23 horas al día y solo se le permite "una hora de ejercicio solitario", aparte de las reuniones con sus abogados.



Los abogados denunciaron que al narcotraficante no se le permite ni siquiera tomar un vaso de agua y pidieron que pueda recibir visitas, por ejemplo de su esposa y de su abogada mexicana.



La Fiscalía, por su parte, cuestionó que "El Chapo" esté representado por abogados de oficio, cuando puede pagar perfectamente por su defensa.



Originalmente, la comparecencia iba a ser por videoconferencia, dado que la cita no era de gran importancia para el proceso y el traslado del detenido crea importantes problemas de transporte en la ciudad dado el dispositivo de seguridad que le rodea.



Sin embargo, los abogados de "El Chapo" se opusieron y finalmente el capo mexicano acudió en persona a la corte federal de Brooklyn donde se sigue el proceso en su contra.



El detenido llegó acompañado de numerosos agentes de policía, mientras que otros muchos custodiaban el juzgado y un helicóptero sobrevolaba la zona.

"El Chapo", que se fugó en dos ocasiones de cárceles de México, fue extraditado a Estados Unidos el pasado 19 de enero y está acusado de diecisiete delitos que, si es declarado culpable, pueden acarrear la cadena perpetua.