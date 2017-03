Protestan por la falta de alimentos en Cendi

Imelda Jiménez, madre de familia del Cendi para la Burocracia Estatal número 3 ”No se ponen a pensar en la magnitud del problema en el que se van a meter si hay una intoxicación alimenticia, mi niña tiene nueve meses y hay más chiquitos”.

Padres de familia del Cendi para la Burocracia Estatal número 3 se manifestaron esta tarde a la hora de salida de clases debido a la mala calidad con la que están siendo alimentados, esto viene a raíz del cambio de proveedores del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas ( IPSSET ) desde el pasado 6 de marzo.

“No hay un congelador, no está preparado aquí para guardar alimento como por una semana, eso es lo que quisiera que se viera”, indicó la señora Amparo Ramírez, madre de uno de los menores inscritos en ese centro educativo.

Cabe recordar que el pasado lunes los cendis 1 y 3 de esta capital suspendieron labores debido a que no contarían ese día con la alimentación de casi 300 alumnos; el director general del IPSSET por su parte, Luis Leonel Salinas Martínez, rechazó que falten alimentos en los cuatro Cendis para la Burocracia Estatal y tres guarderías subrogadas.

Anteriormente el proveedor hacía entrega diaria de los insumos para el menú del día, sin embargo con el cambio de proveedor la entrega se efectúa semanalmente siendo que los cendis no cuentan con la infraestructura necesaria para mantener en buen estado los alimentos por tanto tiempo.

“El chiste es que se le debe de dar una buena alimentación a los niños, a lo mejor no una mega calidad pero mínimo que esté en condiciones de comerse, un niño no puede medio comer o medio almorzar porque si nosotros estamos trabajando suponemos que los niños están almorzados o comidos”.

Padres de familia denunciaron que ya se han presentado casos de intoxicación por alimentos en los niños de ese cendi, “a mi niña la diagnosticaron como un caso de gastroenteritis aguda por consumir lentejas en mal estado, ¿qué van a esperar? ¿Qué la niña se muera o que sea todo el cendi?”, cuestionó Imelda Jiménez.

Los padres de familia acordaron estar el martes próximo entre 15 y 17 horas para presenciar la descarga de alimentos de la próxima semana, “no se ponen a pensar en la magnitud del problema en el que se van a meter el que haiga una intoxicación alimenticia, mi niña tiene nueve meses y hay más chiquitos, ellos dicen que no falta la comida y a lo mejor no pero en las condiciones en las que está llegando y no hay un cuarto frío como para almacenar el alimento de una semana para el viernes ya no hay comida en buen estado”.