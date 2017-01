Protestan en pabellón contra tenencia

Con pancartas y a gritos, manifestantes pidieron a los contribuyentes no pagar estos impuestos.



Realizaron una toma de cajas simbólica, sin impedir el cobro a los ciudadanos.



"¡No a la tenencia, no a la tenencia!", "No más impuestos!", gritaron una y otra vez los integrantes del colectivo, quienes también se manifestaron contra el aumento en la gasolina y al predial.



"Fufito" dijo que en el jueves harán otra protesta en la Macroplaza.



Tras alrededor de 30 minutos, los manifestantes se retiraron del Pabellón.