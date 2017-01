Protesta Bruselas por veto migratorio de Estados Unidos

La protesta, organizada de forma espontánea a través de Facebook, congregó a manifestantes de diversas nacionalidades que, pese a la lluvia y la coincidencia con el horario laboral, mostraron su rechazo a las últimas medidas antiinmigración del Mandatario estadounidense.



"Ban Trump" ("Prohíban a Trump") o "Pas notre président, si notre problème" (No es nuestro presidente, sí nuestro problema") fueron algunas de las leyendas que los manifestantes mostraban en los carteles.



Además, la Comisión Europea lanzó hoy la primera crítica contra el activismo de Donald Trump, cuyos mensajes sobre tortura, terrorismo e inmigración empiezan a encontrar acomodo en la normativa estadounidense vía decreto ley.



Un portavoz del Ejecutivo comunitario criticó a Washington por el polémico veto migratorio de Trump tras el revés judicial que paraliza las deportaciones.



El bloque europeo tardó 10 días en pronunciarse, y mal: a través de un portavoz, mientras que el presidente Jean-Claude Juncker sigue en silencio.



Y aun así Bruselas disparó un par de dardos con veneno: la Comisión avisó a la Administración Trump que garantizará que no haya ningún tipo de discriminación a los ciudadanos europeos con doble nacionalidad, según el portavoz.



Los servicios jurídicos comunitarios están estudiando todas las consecuencias del decreto estadounidense. Por el momento, la Unión Europea no se plantea represalias, pero su brazo ejecutivo anunció que se analizará ese decreto y la forma en la que está siendo aplicado para ver si tiene impacto en los europeos con doble nacionalidad.



Duramente criticada por el acuerdo con Turquía -impulsado por Alemania- para frenar la inmigración, la Comisión defiende los valores europeos frente a Trump.



"En la UE no se discrimina por la nacionalidad, la raza o la religión, y no sólo respecto a las políticas de asilo: eso vale para todas nuestras políticas", destacó el portavoz de Juncker sin mencionar a Estados Unidos.



"Hay que elegir entre una sociedad igualitaria, abierta y solidaria o una sociedad aislada, desigual y forjada en los egoísmos nacionalistas".



Los líderes europeos podrían discutir en la cumbre de esta semana en La Valeta, en Malta, una respuesta coordinada a las sucesivas afrentas de la nueva Administración estadounidense.



El republicano está aplicando todo lo que prometió: sólo decepciona a quienes pensaron que el Trump Presidente iba a ser distinto del Trump candidato.



Bruselas ha evitado pronunciarse en los últimos días, pese a que el Presidente estadounidense aplaudió el Brexit, pronosticó la desaparición de la eurozona y aplica ya medidas que tienen consecuencias y han generado una respuesta clara por parte de Berlín y París.



Bruselas se suma ahora a ese frente, aunque sigue a la defensiva.



Por su parte, el Ministro holandés de Exteriores, Bert Koenders, exigió una explicación y clarificación de la decisión de Trump y advirtió de que tomarán las medidas necesarias en el marco de la Unión Europea.



Koenders insistió en que Holanda protegerá los derechos de sus ciudadanos, en referencia a los holandeses con doble nacionalidad.



"Consultaremos dentro de la Unión Europea sobre las medidas necesarias", alertó el Ministro, según la prensa holandesa.



Además, en un comunicado conjunto con su homólogo alemán, Sigmar Gabriel -cuyo país también exige detalles de la decisión del presidente estadounidense-, piden detalles de cómo afecta en concreto a los ciudadanos con doble nacionalidad.