Protagonizará ‘The Nun’

Ciudad de México

El actor mexicano Demián Bichir será el protagonista de “The Nun”, una cinta escindida del terrorífico universo de la saga The Conjuring , informó ayer la edición digital de The Hollywood Reporter.

Bichir, nominado al Óscar por A Better Life, interpretará en la cinta al padre Burke, un cura enviado a Roma para investigar la misteriosa muerte de una monja.

Corin Hardy, es el director de la cinta que gira en torno a la monja demoníaca, personaje que aterrorizó al público en The Conjuring 2 y que curiosamente fue añadida al film de última hora, cuando el cineasta decidió cambiar la imagen que debía tener el espíritu maligno de la historia.

The Nun, que tendrá la participación de James Wan, director de The Conjuring y su secuela, como productor y coguionista, llegará a los cines en el verano de 2018 y no es el primer título escindido del universo The Conjuring .