Pros y contras

Mientras que para algunos maestros el Consejo Técnico Escolar representa una buena herramienta de preparación, para otros estas reuniones son una carga y un día laboral perdido.



Para la maestra Oralia Salinas, de la secundaria Mario González Aguirre, las reuniones de maestros que tienen el último viernes de cada mes donde los alumnos no asisten a clases, es una oportunidad para tratar problemas escolares, tomar acuerdos para el mejoramiento de la educación .

“Todo esto es con la finalidad de que nuestros alumnos tengan maestros no solamente preparados académicamente, sino con conocimiento de la realidad que enfrentan”.

De esta forma, dijo, es que los catedráticos pueden otorgarles las herramientas necesarias para encarar los problemas, de manera que sean parte de la solución a los mismos.

“En mi opinión son buenos y productivos, ya se habían usado antiguamente y me parece una buena idea el retomarlos. En nuestra escuela han dado buenos resultados ya que han disminuido problemas como la deserción escolar que tanto aqueja a Reynosa ”.

“NO SIRVEN”

Contrario a esto, la maestra Cecilia Vargas de la secundaria número 73, comentó: “No se aplica en lo absoluto lo tratado en los comités, para nosotros sería mucho más productivo seguir con nuestro horario normal de clases, ya que las problemáticas que presentan son de escuelas modelo y los resultados que piden cada sesión son únicamente estadísticos y de medición pero nunca nos ofrecen alternativas de solución para los problemas diarios que vivimos en el aula y las carencias que sufrimos en las escuelas”.

Manifestó que cada mes es para los maestros una carga estas reuniones, no por trabajo si no porque es un día laborar perdido que los acuerdos no se pueden concretar ya que existen diversos factores que nos impiden llevarlos al cien por ciento.

“Sería mejor que nos capacitarán en cursos de actualización docente, tecnología, tech-conect como conectarte con esta generación cibernética. Ojalá un día llegue a la secretaria un maestro de las aulas que sí conozca las verdaderas necesidades de las instituciones y destine los recursos no solo económicos también humanos de manera general e igualitaria para que entonces podamos tratar de competir con nuestros pares”.