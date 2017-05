Propone Trump a conservador para la Corte de EU

Cd. de México.- El Presidente de EU, Donald Trump, nominó al conservador Neil M. Gorsuch a la vacante de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de ese país.



"Me comprometí seriamente con esta selección, el juez Gorsuch tiene destrezas legales fantásticas, una mente brillante", dijo Trump.



Los dos jueces finalistas para la nominación del Presidente a la vacante en la Corte Suprema -Neil M. Gorsuch y Thomas Hardiman- fueron convocados a Washington antes del anuncio de esta noche en la Casa Blanca, confirmaron fuentes a CNN.



Mientras Gorsuch ya se encontraba en Washington, según indicó una fuente cercana al proceso, Hardiman fue visto por un productor de esa cadena de televisión saliendo de su vecindario en Pittsburgh, el martes, conduciendo al este, hacia Washington.



Neil M. Gorsuch, de 49 años, es actualmente un juez en la Corte de Apelaciones del Distrito 10. Fue nominado por el entonces Presidente George W. Bush en 2006 y confirmado por el Senado en una votación por voz.



Estudió Leyes en Harvard y tiene un doctorado por la Universidad de Oxford, en los círculos legales es considerado un escritor dotado.



Es el autor de "El futuro del suicidio asistido y la eutanasia", que analiza las cuestiones legales y éticas que rodean a los suicidios asistidos. En el libro, concluye que cualquier forma de eutanasia no debe ser legalizada.



Trump señaló la semana pasada a periodistas que había candidatos sobresalientes, y que escogería a un verdadero gran juez para la máxima instancia judicial del país, en reemplazo del magistrado Antonin Scalia.



Scalia, quien murió en febrero pasado mientras se encontraba en un viaje de cacería en Texas, era uno de los más conservadores entre los nueve magistrados de la corte , y Trump ha indicado su deseo de nominar a alguien con sus características.



Aunque el ex Presidente Barack Obama nominó en marzo al juez Merrick Garland para ocupar la vacante de Scalia, esta nunca prosperó ante la negativa de los republicanos, al insistir que el nombramiento debería ser hecho por el nuevo mandatario.



La lista de potenciales nominados estuvo compuesta por el juez Neil M. Gorsuch , de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito en Denver Colorado; el juez William Pryor, y el juez Thomas Hardiman de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito en Pensilvania.