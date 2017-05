Proponen regular el servicio de transporte

McAllen, Tx.- Una medida que fijaría estándares para la operación de compañías de transporte a particulares, como Uber y Lyft, recibió aprobación tentativa en el Senado de Texas.

Oficialmente conocidas como compañías de red de transporte (TNC), estos negocios se han hecho populares en la era de los teléfonos inteligentes, y permite a los consumidores ordenar viajes a contratistas de TNC mediante una aplicación en sus teléfonos. Las compañías están hoy reguladas por cada ciudad independientemente, pero el Senador Charles Schwertner ofreció una propuesta que haría al estado el único regulador de estos servicios en Texas.

Las grandes compañías TNC han chocado con municipalidades por sus ordenanzas locales, especialmente el requisito de huellas digitales a conductores. Uber y Lyft siguen operando en Houston y San Antonio, donde el requisito de huellas es obligatorio, pero se fueron de Austin en 2016 cuando los votantes aprobaron estándares similares. Otras grandes ciudades, como Dallas, Fort Worth y El Paso no requieren huellas digitales. Esta inconsistencia en la regulación es problemática, dijo Schwertner. “Regular estos servicios a nivel municipal será siempre un problema por el simple hecho de que la gente no vive, trabaja o usa su tiempo libre en solo una ciudad”, dijo. “El transporte, por su naturaleza misma, es una red regional que rutinariamente cruza límites municipales”. Schwertner agregó que otros 40 estados ya regulan este servicio de transporte a nivel estatal.

Bajo su medida HB 100, las normativas locales ya fijadas serían reemplazadas por regulaciones estatales, y las compañías TNC no tendrían que pedir huellas digitales a sus choferes en ninguna ciudad. El Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas supervisaría las compañías y tendría autoridad para revocar licencias en el estado si éstas no cumplen con reglas estatales. La medida incluye varias provisiones enfocadas en proteger a consumidores. Ordenaría que los choferes pasen por averiguación de antecedentes una vez al año, que no estén registrados como delincuentes sexuales, y que porten seguro automotor. Estas compañías de transporte particular aportarían recibo electrónico a sus clientes, y tendrían que mantener registro de todo viaje durante los últimos cinco años.