Proponen recortar millones al Congreso de la Unión

Un grupo de Senadores panistas propuso recortar al menos 2 mil 345.6 millones de pesos al Congreso de la Unión en siete partidas que califican como innecesarias.



Ese monto se obtendría de eliminar remuneraciones especiales y estímulos que reciben Diputados y Senadores, así como fondos previstos para alimentos, combustibles, viáticos, artículos deportivos y servicios de comunicación y publicidad.



"La economía se mantiene vulnerada porque el Gobierno extrae indebidamente dinero de manera innecesaria e injusta del bolsillo de las familias y los emprendedores para financiar sus privilegios y el gasto improductivo", indica el documento, del cual Grupo REFORMA tiene copia.



"Se propone un recorte al gasto corriente del Congreso de la Unión eliminando partidas innecesarias que contienen privilegios".



La iniciativa es impulsada por los legisladores panistas Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez, Ernesto Ruffo, Víctor Hermosillo y Juan Carlos Romero Hicks, y está dirigida al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya.



A decir de los Senadores, esta reducción de recursos sería una muestra de lo que podrían hacer los demás Poderes y organismos públicos ante la molestia social provocada por el alza en el precio de los combustibles.



Entre las partidas que sugieren sean eliminadas están la de "remuneraciones adicionales y especiales" de mil 378.2 millones de pesos y la de "pago de estímulos a servidores públicos" de 543.2 millones .



También contemplan la de "alimentos y utensilios" de 88.6 millones , la de "combustibles, lubricantes y aditivos" de 131 millones , la de "vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos" de 14.2 millones , la de "servicios de comunicación social y publicidad" de 187.2 millones de pesos y la de "servicios de traslado y viáticos" de 121.1 millones de pesos.



Por tratarse de una decisión administrativa, el recorte de recursos en el Congreso tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado podría resolverse con un acuerdo de los integrantes de las Junta de Coordinación Política de ambas cámaras.



"El ejercicio anterior es con fines ilustrativos de lo que se puede realizar en cada uno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y demás organismos autónomos", exponen los legisladores del blanquiazul.



En tanto, el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez, planteó que los recursos destinados al pago de seguros médicos de los legisladores sea invertido en los servicios que ofrece el ISSSTE.



Cuestionan la tibieza de Anaya



El Senador panista Francisco Búrquez deploró que la dirigencia nacional del PAN, a cargo de Ricardo Anaya, haya asumido una posición "complaciente, tibia y mediocre" ante el gasolinazo.



"En estos días hemos visto a la dirigencia de mi partido asumir un papel que no esperábamos dada la gravedad de las circunstancias. El País se nos está deshaciendo en las manos, y en el PAN, en su dirigencia y en todos los liderazgos, hemos visto una posición complaciente, tibia y mediocre frente a este inadmisible gasolinazo.



"Esto me puede, y me puede mucho, porque son los momentos en los que debemos marcar nuestra posición: o estamos con los ciudadanos o estamos con el Gobierno", advirtió el legislador sonorense.



En redes sociales, Búrquez ha planteado que la población salga a la calle a manifestarse.



"Si hay que hacer plantones en las instalaciones de los centros de distribución de Pemex, pues que se hagan", ha expresado.