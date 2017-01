Pronostica cinco medallas nacionales

El 2017 podría convertirse en el mejor año para el atletismo de Reynosa. La mayoría de los seleccionados atraviesan por un gran momento y eso llena de confianza al entrenador Carlos Olvera, quien incluso pronostica hasta cinco medallas a nivel nacional.

“Creo que nos va a ir muy bien en los eventos nacionales, claro que primero hay que llegar, tenemos de 8 a 10 atletas que nos van a dar muy buenos resultados, tal vez pequé de presuntuoso pero les dije a ellos y también lo digo abiertamente, esperen cinco medallas este año, y las vamos a traer, y si es posible que las cinco sean de oro, yo siempre he creído en su potencial y hoy más que nunca”, afirmó “El Profe”.

El cronómetro le arranca varias sonrisas, porque sus muchachos están haciendo las cosas muy bien en la pista. Eso no significa que dejará de ser exigente, por el contrario, se pone más enérgico en cada entrenamiento.

“Por ahora no quiero que vean sus marcas para que no se estén sugestionando, regularmente trato de no decirles la verdad en cuanto a los tiempos que están haciendo, porque luego los haces que se confíen y es mejor que estén con la incertidumbre”, reveló el experimentado entrenador.

Por último, Olvera advirtió que no todo depende de los deportistas así que hace un llamado para que los padres de familia también hagan un segundo esfuerzo.

“Decirles que no los dejen de apoyar, en cuanto el padre de familia pierde el interés, el niño no va a poder venir a prepararse, en el alto rendimiento no puedes perder un día de trabajo”, finalizó.

La selección de atletismo de Reynosa, está afinando detalles para cumplir con la Olimpiada Municipal de Atletismo que será el primer evento oficial del año programado para el 28 de enero.