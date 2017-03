Promueven vacacionar en la ciudad

Empresarios hoteleros reynosenses bajarán tarifas para recibir a huéspedes locales, nacionales e internacionales, además promueven el programa “Vacaciona en tu ciudad”.

Jhony Soto, director comercial de Grupo Hotelero Prisma en la ciudad, informó que durante las próximas vacaciones bajarán sus costos tanto para foráneos como para locales y así disfruten de la temporada de forma diferente.

“Sabemos que por la situación actual algunas familias no llegan a viajar pero eso no es impedimento para que no pasen momentos agradables y puedan disfrutar de los beneficios que ofrecemos en las diferentes cadenas que manejamos”, dijo.

Según informó, 2015 fue un muy buen año en cuando a ocupación hotelera, no así el 2016, por lo que indicó que se espera en este año mejores los grupos turísticos y el número de visitantes, sobre todo aquellos provenientes de Monterrey, que es un mercado ya cautivo de clientes.