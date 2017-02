Promete Peña Nieto integrar a paisanos. Llegan 135 migrantes repatriados

Ciudad de México

Al recibir a 135 migrantes repatriados de Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que “México es una tierra de oportunidades” y que no deben sentirse abandonados, pues “siempre estarán abiertas las puertas de ésta su casa”.

En el Aeropuerto Interna-cional de la Ciudad de México, pidió que le permitan a su gobierno acompañarlos en el proceso de regreso al país, y sostuvo que además de los que vuelven por un proceso de repatriación, otros lo hacen por decisión propia, lo que acredita que han generado oportunidades.

“La única razón de que así esté ocurriendo es que aquí están encontrando un espacio de desarrollo personal”, pues “hoy se han generado empleos como nunca antes los había; y hay inversión productiva”, indicó en este sentido.

En el encuentro privado que sostuvo con el grupo de repatriados, sostuvo que México sigue creciendo y es un país que está generando oportunidades para sus connacionales, “y yo espero que eso les permita encontrar un espacio aquí de desarrollo personal”, enfatizó.

Luego de darles la bienvenida, reconoció que el proceso de repatriación de mexicanos provenientes de Estados Unidos se ha modernizado, lo que permite que sea seguro, humano y ordenado.

Recordó que en 2013 se establecieron los Procedimientos de Repatriación al Interior de México, y en 2014 se estableció el Programa Somos Mexicanos, que permiten proporcionarles atención integral a los mexicanos en su retorno.

Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el titular del Ejecutivo federal afirmó que se vive un nuevo momento en la relación con Estados Unidos.

Dijo que se está “redefiniendo cómo nos vamos a entender con las nuevas autoridades de los Estados Unidos”, con la nueva política que el presidente norteamericano está queriendo emprender en materia de política exterior”.

Sostuvo que México buscará “llegar a un acuerdo con respeto a nuestra dignidad, con todo decoro, y siempre en la defensa de los intereses de los mexicanos”, que son los principios que marca la Constitución, de ser un Estado libre, soberano e independiente”.

Aseguró que con Estados Unidos existe “una gran colaboración y cooperación en distintas áreas”, por lo que hay condiciones para poder lograr buenos acuerdos “si partimos de un principio de respeto mutuo, y de sentar bases para que haya confianza en el ejercicio y en lo que los dos gobiernos tengamos que hacer”.

“Estamos listos y estamos dispuestos a entrar a un espacio de diálogo, y así también nos lo han confirmado las autoridades de los Estados Unidos”, añadió Peña Nieto.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó a su vez que se brinda orientación y apoyo en salud y económico a los connacionales en su retorno, para que puedan regresar a sus hogares.

En tanto, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, resaltó que “hoy, el que entra por la frontera trae una acreditación y trae su Seguro Popular, su CURP y, muy pronto el que quiera, podrá tener su Acta de Nacimiento también en los puntos de internación”.

Señaló que se logró convenir con Estados Unidos la colocación de 11 puntos de repatriación, lo que ha permitido tener, en cada uno, la logística adecuada para recibir a los migrantes, además de que el presidente instruyó crear una bolsa de trabajo que ya funciona para beneficio de todos ellos.

Samuel Morales, uno de los repatriados después de 25 años de radicar en Estados Unidos y beneficiario del Programa Somos Mexicanos, reconoció que en un principio fue escéptico de la ayuda que pudiera recibir por parte del INM, pero que recibió apoyo, le otorgaron documentos y le brindaron orientación.

‘Voy a regresar, no será difícil pasar un muro’

A Ramón Barajas, Pedro Vázquez y Alejandro Ochoa los agarró “la migra” en la puerta de su casa antes de que saliera el sol. Pasaron semanas en prisión, de una cárcel a otra, usaron cadenas en tobillos, cintura y muñecas, los trataron como criminales sólo por ser indocumentados.

Ayer martes llegaron a la Ciudad de México en un vuelo del gobierno de Estados Unidos, venían de El Paso, Texas. Igual que sus paisanos que los acompañaron llegaron sin un peso, con su familia rota al dejar esposa e hijos allá, hundidos en la incertidumbre.

Luego de escuchar el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, se toparon con una nube de luces, cámaras y micrófonos. Algunos de plano corrieron, otros los llevaron formados a un camión que los transportó a la TAPO para tomar ahí un autobús a su lugar de origen.

A cada uno le dieron una mochila negra, una carta que confirmaba que había sido repatriado, una tarjeta telefónica y un boleto de autobús. Ramón Barajas, de Jalisco, se asombró por las cámaras.

Este hombre, bajito y de barba rala, nació en Tamazula, pero llevaba una vida de 26 años en el territorio estadounidense. Dedicado a la construcción en Denver, dejó del otro lado de la frontera a su esposa y cuatro hijos, todos nacidos en la Unión Americana. “Sacando una licencia de manejo me encontraron y me deportaron”, narra. Acepta: “ahora mi familia allá me va a tener que ayudar”.

Pedro Vázquez, es originario de Pachuca, Hidalgo, tenía 20 años viviendo en Atlanta. Lo detuvieron por una infracción de tránsito; salió bajo fianza y a los pocos días “la migra” lo arrestó al abrir la puerta de su casa. Fue a la cárcel durante 60 días en dos prisiones. “Dejé en Estados Unidos a mi trabajo, mi esposa, mis carros, mi departamento”.

Allá ganaba 16 dólares por hora. “Estaré 15 días en México y regresaré a Estados Unidos. Voy a regresar, no será difícil pasar aunque haya un muro... voy a pagar unos 4 mil 500 dólares al pollero para regresar. Allá no es vida, tienes que trabajar si quieres vivir, pero es mejor que aquí. Vale la pena, vives mejor”.

Alejandro Ochoa es de la Ciudad de México, vivió en Nueva York 12 años, fue detenido por migración el 26 de mayo de 2016, llevado a un centro penitenciario, le quitaron hasta la ropa interior. Un mes esperó una cita con un juez, quien le negó cualquier beneficio por no tener documentación en regla.

“Me metieron a una prisión como si fuera un terrorista”, explica.

Trabajaba en la construcción desde las ocho de la mañana. “Jamás le dije no al trabajo”, relata. Este hombre de 38 años fue separado de su familia, a su último aún no lo ha tocado, pues aún no nacía. Hoy participa en una organización que apoya a deportados. Ayer martes fue invitado al encuentro con el Presidente.

El Universal