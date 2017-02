Promete Peña Nieto defender soberanía. Demandas y propuestas al TLCAN

Tras exigir respeto y una actitud diplomática por parte del Gobierno de Estados Unidos, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que defenderá la soberanía nacional en cualquier circunstancia.



Sin mencionar la polémica por el supuesto comentario de su homólogo Donald Trump de enviar tropas estadounidenses para combatir al narcotráfico, el jefe del Ejecutivo aseguró que México siempre se ha caracterizado por conducirse en forma correcta en sus relaciones bilaterales, y demanda el mismo trato.

“Quiero dejar muy en claro ante ustedes y que no haya duda alguna: es para el Presidente de la República, no sólo porque me lo mándate la Constitución, sino en absoluta convicción, defender invariablemente la soberanía de nuestro país, la dignidad de los mexicanos, y los intereses de todo México.

“En ello me mantendré incólume, me mantendré invariable en mi posición, en cualquier acuerdo, tratado, negociación con Estados Unidos o con cualquier otro país del mundo, el Presidente estará invariablemente actuando en la defensa de la soberanía de México”, apuntó.

Esto motivó que cientos de personas congregadas en el salón donde se celebraba la reunión del Consejo Nacional Agropecuario se levantarán a aplaudirle.

Al ser este sector clave en la relación con Estados Unidos, el Primer Mandatario les garantizó que sus demandas y propuestas serán llevadas a la renovación del Tratado de Libre Comercio (TLC).

“Esta negociación la habrá de conducir México, al final de cuentas apegado a los principios que siempre ha definido. México se ha distinguido ante el mundo por actuar bajo formas correctas, dentro del ámbito diplomático, siempre en amplio respeto a los otros países y, al mismo tiempo, exigiendo respeto para con nosotros”, sentenció.

El Presidente cerró su discurso político con un “¡Viva México!”, y nuevamente llamando a la unidad.

Nuevamente, el mandatario estuvo arropado por la cúpula empresarial, representantes del Congreso y Gobernadores.

El secretario de Agricultura, José Calzada, aseguró que la coyuntura con Estados Unidos “ha despertado auténticamente un cariño muy especial, un patriotismo muy fuerte, un sentimiento muy particular por la tierra”.

Ante más de mil representantes del CNA, Peña Nieto afirmó que en cuatro años el respaldo al sector se ha multiplicado. Incluso, dijo, eso ha logrado un superávit de 2 mil 473 millones de dólares.

Sin embargo, dijo, es momento de acelerar la apertura de nuevos mercados.