Promete Gobernador de Nuevo León otro recorte de nómina

Monterrey, México.- Tras incumplir el recorte de personal anunciado el año pasado, el Gobernador Jaime Rodríguez prometió otra vez una reducción de personal en toda la Administración.



En entrevista, dijo que mañana le presentarán una propuesta para adelgazar las áreas administrativas de todo el Gobierno.



Esta vez, "El Bronco" no precisó cuál será la nueva meta de reducción de nómina.



Aclaró que el Gobierno seguirá contratando personal en las áreas de seguridad, educación, salud y desarrollo social, pero sólo para labores de atención y servicios directos a la población.



Durante una visita a la primaria "Eugenio Garza Sada", de Apodaca, el Gobernador dijo que ya es tiempo de adelgazar las áreas no productivas del Gobierno, empezando por la Secretaría de Educación.



"La gente se necesita en las escuelas y no en una oficina burocrática", expresó.



Revisarán alta burocracia



El Gobernador ofreció revisar el crecimiento de la alta burocracia que dejó el primer año de su Administración, donde los funcionarios con sueldos de más de 40 mil pesos aumentaron un 11 por ciento.