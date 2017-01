Procesan al agresor de Ana Gabriela Guevara

Cd. de México (17 enero 2017).- Fabián España, el supuesto agresor de la Senadora Ana Gabriela Guevara , fue detenido luego de que un juez federal le decretara prisión preventiva.



El juez, con sede en el municipio de Nezahualcóyotl, decidió vincularlo a proceso por el delito de lesiones, con un tiempo de investigación de tres meses.



El abogado de Fabián España, Pablo Ramirez, explicó que su cliente no fue vinculado por el delito de daño a propiedad, únicamente por lesiones.



Agregó que revisarán la medida decretada por el juez para posiblemente impugnarla.En tanto, al salir de la audiencia, la Senadora Guevara insistió en que busca terminar el proceso penal y que no pensaba en alcanzar un acuerdo reparatorio."Sus argumentos fueron equívocos, equívocos en el sentido de dar otro argumento y la oportunidad que tuvo de haber vertido una versión distinta en su defensa, pues lamentablemente no lo hizo, finalmente es el juez el que determina", dijo la ex medallista olímpica.