Primero son madres ydespués trabajadoras. Cumplen con su doble papel

Ni los calcinantes rayos del sol detuvieron a las mujeres trabajadoras para acudir al desfile del Primero de Mayo, incluso, con sus hijos en brazos.

Este año fueron más las empleadas de diversas empresas que asistieron acompañadas de sus hijos, a quienes llevaron también en carreolas o carritos.

Al ser un día inhábil para muchas mujeres que trabajan en maquiladoras, no contaron con servicio de guardería, de ahí que hayan tenido que desfilar con sus niños.

“Lo que pasa es que yo estoy sola y en la guardería hoy no trabajaron. Por eso me lo traje aunque está muy chiquito. Lo traje bien cubierto para que no se me enferme o le pegue mucho el sol”, aseguró Ana María Zedillo.

Quienes también trabajaron aún y cuando el desfile había concluido, fueron los trabajadores de Servicios Primarios, ya que tuvieron que retirar la basura que se generó con motivo del desfile del primero de mayo.

Fue así que a lo largo de las calles donde se realizó el desfile, los trabajadores fueron retirando la basura, sobre todo bolsas y botellas de plástico, y para ello llevaron consigo enormes bolsas para recolectar los desechos.

SIN FALTA. En carreolas también desfilaron los hijos de las trabajadoras.

EXTRAS. Los empleados de Servicios Primarios retiraron la basura que quedó tras el desfile.