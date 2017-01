Presume la Jaiba a Crosas

La directiva de la Jaiba Brava presentó a Marc Crosas como su nuevo refuerzo, buscando que la presencia del catalán pueda ayudarlos a cumplir su primer objetivo, que es mantenerse en el Ascenso MX.

Javier San Román fue el encargado de enfundarlo en su nueva playera, deseando que pronto pueda comenzar a sentirse su presencia en la cancha.

“A veces uno tiene una buena imagen, una buena opinión, pero eso no sirve si yo no rindo, lo que tengo en mente es eso, pero si por mi fuera, viajaría mañana con el equipo, pero por temas burocráticos no se puede”, comentó durante la conferencia de prensa donde recibió la playera del Tampico Madero.

El contención, que jugó para el Tenerife espera ponerse a las órdenes del técnico Daniel Guzmán el próximo lunes y entrenar como uno más, buscando ganarse un puesto.

“Es difícil, también hay un plantel formado y hay que respetar eso. Ojalá el lunes pueda ponerme a las ordenes del entrenador y pueda ser uno más y sumar”, comentó.

“Ese rendimiento, esa expectativa está muy bien, mientras yo responda a lo que se espera de mí en lo futbolístico, es lo que tengo en mente, para lo que vengo aquí”.

Crosas todavía está en espera de su pase internacional, que es lo que lo está deteniendo para jugar.