Presidente Vladimir Putin rechaza expulsar a diplomáticos

"No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses. No expulsaremos a nadie. No prohibiremos ni a sus familias ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas navideñas", aseguró Putin en una declaración difundida por el Kremlin.



Tal declaración responde a lo dicho anteriormente por el Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov acerca de proponer al Mandatario la expulsión de 35 funcionarios de EU como respuesta a las recientes sanciones adoptadas por Washigton.



"La reciprocidad es ley diplomática en las relaciones internacionales. Por eso proponemos al Presidente de Rusia que declare persona non grata a 31 funcionarios de la Embajada de EU en Moscú y a otros cuatro del Consulado estadounidense en San Petersburgo", señala una declaración de Lavrov difundida por medios locales.



La Cancillería también propuso cerrar el acceso a diplomáticos estadounidenses a una de las residencias que tiene la Embajada de ese país en Moscú, en medio de una reserva natural, y a un almacén que tiene en la periferia de la capital rusa.



Esta medida se adoptaría en respuesta al cierre de dos complejos ubicados en los estados de Maryland y Nueva York que Rusia utilizaba, según autoridades estadounidenses, con propósitos de inteligencia.



"En ambos casos esas residencias de campo se usaban para el descanso de los hijos de los diplomáticos durante las vacaciones invernales. Y esas residencias fueron declaradas nidos de espías", comentó el Ministro.



Lavrov volvió a responder a las acusaciones de Washington sobre los presuntos ciberataques de Rusia contra la campaña electoral de la demócrata estadounidense Hillary Clinton, dirigida, según EU, a favorecer la victoria del Presidente electo, Donald Trump .



"La Administración saliente de Barack Obama, que culpa a Rusia de todos los pecados mortales, acusó sin pruebas a la parte rusa de injerencia a nivel estatal en la campaña electoral de EEUU, que habría dado como resultado la derrota de la candidata demócrata", recordó el canciller.

Las nuevas sanciones impuestas ayer a Moscú, aseguró el Ministro, fueron aprobadas sin ningún tipo de pruebas que sostuvieran las acusaciones.



"Es una lástima que la administración Obama, que empezó su mandato con el restablecimiento de la cooperación, concluya su etapa con una agonía antirrusa. DEP (Descanse en paz)", escribió este viernes en Facebook el Primer Ministro ruso, Dmitri Medvédev.



Por otro lado, la cancillería rusa desmintió la información difundida por el canal de televisión estadounidense CNN sobre el cierre de la Escuela Angloamericana de Moscú a la que acuden los hijos de diplomáticos estadounidenses, canadienses y británicos.



"Es mentira. Parece que en la Casa Blanca se volvieron locos del todo y ya se inventan sanciones contra sus propios hijos", aseguró la portavoz de Exteriores, María Zajárova.