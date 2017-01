Presidente iraní afirma que "no es el momento para construir muros"

"Se han olvidado que el Muro de Berlín se derrumbó hace muchos años, incluso si hay muros entre naciones, deben ser removidos", sostuvo Rouhani en una convención sobre turismo en Teherán.

Sus comentarios se produjeron después de que Trump ordenó la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México e impuso nuevos y duros controles a los viajeros de siete países musulmanes, entre ellos Irán.

"El mundo de hoy no es un mundo donde se puedan crear distancias entre las naciones y los pueblos de diferentes territorios. Hoy nadie puede luchar contra la globalización", señaló.

"Hoy es un día de barrio. Nos hemos convertido en vecinos en términos culturales, científicos y somos civilizaciones, y también, el mundo de las comunicaciones y la tecnología de las comunicaciones han reducido las distancias", añadió el presidente iraní .

Rouhani asistió a la 17 Convención Mundial de Federaciones de Asociaciones de Guías Turísticas en la capital, Teherán, en donde participan representantes de unos 40 países.

El presidente iraní manifestó que Irán nunca ha invadido a otros países durante los últimos siglos y que el pueblo iraní nunca ha sido conocido por racismo, según reportó el canal de noticias local Press Tv.

"En nuestro país", sostuvo el mandatario, "diferentes religiones, etnias y culturas han tenido coexistencia pacífica".

Aunque no comentó directamente sobre la prohibición de visas, pero dijo que Irán "abrió sus puertas" a turistas extranjeros desde la firma de un acuerdo nuclear con las potencias mundiales en 2015.

Con más de un millón de iraní es que viven en Estados Unidos, muchas familias están profundamente preocupadas por las implicaciones de la prohibición de visas de Trump, que también afecta a ciudadanos de Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

El jueves, una de las actrices más populares de Irán dijo que boicotearía el próximo mes los Premios de la Academia en protesta por la prohibición.

"La prohibición de visas de Trump para iraní es es racista, ya sea que esto incluya un evento cultural o no, no voy a asistir a la #AcademyAwards 2017", twitteó Taraneh Alidoosti, quien protagoniza el filme nominado al Oscar "The Salesman", en la categoría de mejor película extranjera.

No se otorgarán visas a los migrantes o visitantes de los siete países durante al menos 90 días, restricción que puede ampliarse si los países en cuestión no proporcionan información extensa sobre las personas que buscan entrar en Estados Unidos.

Teherán y Washington no han tenido relaciones diplomáticas desde que los estudiantes asaltaron la embajada de Estados Unidos en 1980 después de una revolución islámica que derrocó al Shah respaldado por el gobierno estadunidense.