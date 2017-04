Presenta tráiler de ‘Mis planes son amarte’

Bogotá, Colombia.- El cantautor colombiano Juanes , lanzó oficialmente el tráiler de su nuevo álbum visual: “Mis planes son amarte”, informó la oficina de Universal Music Latino

“Mis Planes Son Amarte”, es el primer álbum visual de la música latina, desarrollado de la mano del multigalardonado director puertorriqueño Kacho López, que detalla “la búsqueda de un amor tan duradero que va más allá del tiempo y el espacio”.

De este álbum ya se conocen los sencillos “Fuego” y “Hermosa Ingrata”. El primero se posicionó como número 1 en 17 países, y se convirtió en el tema número 11 que el músico ubicó en el tope de las listas de Estados Unidos. Asimismo, fue declarado como ‘One Of The Most-Heard Songs of 2016’ por Monitor Latino.