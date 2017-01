Presentan al nuevo Chapecoense para la próxima temporada

Con muletas, Neto participó este viernes en la presentación del elenco, formado por algunos de los jugadores que no viajaron a Medellín, varios futbolistas del filial promocionados al primer equipo y cinco nuevos fichajes.



En rueda de prensa, Neto aseguró que volver al Chapecoense le da fuerzas para no "hundirse en una depresión", después del trágico accidente en el que murieron la mayoría de sus compañeros de equipo cuando viajaban a Medellín a disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional.



"Primero necesito recuperar mi salud y mi mente también. Estar aquí (en el Chapecoense ) es lo que va a darme fuerza. O mejoro y represento a esos colegas de la forma que eran o voy a hundirme en una depresión", señaló Neto.



El jugador reconoció que todavía "depende de todo el mundo", pero que ha notado una evolución desde que "despertó en Colombia y no reconocía a nadie".



En una foto divulgada por el club, Neto aparece charlando con los jugadores de base que subieron al primer equipo.



El director ejecutivo, Rui Costa, ofreció un discurso en el que, emocionado por la presencia de Neto, animó a "honrar los legados que fueron dejados", pues "es un momento histórico para nosotros".



"Este grupo está a disposición de nuestros aficionados, para que puedan volver a tener ese placer, alegría y esperanza de volver a ver al Chapecoense entre los mejores", añadió Costa.



Tan sólo tres jugadores, dos tripulantes y un periodista sobrevivieron al siniestro del avión , en el que murieron 71 personas el pasado 28 de noviembre.



Neto, sobreviviente del accidente aéreo, motivó a los nuevos jugadores. Foto: Reuters