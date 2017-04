Presenta Lady Gaga en Coachella nueva canción

La cantante estadounidense Lady Gaga sorprendió durante su presentación del sábado por la noche en el festival de Coachella .

Aprovechó su concierto para dar a conocer su nueva canción, titulada “The Cure”.



Indicó que ya se encuentra a la venta en iTunes y también se puede escuchar vía Spotify.



La presentación del tema hizo que el nombre de Gaga se convirtiera en tendencia en Twitter.



Fue al final de su show de 90 minutos, en donde incluyó 19 canciones, que Gaga dio a conocer el tema.



"He estado en el estudio y me gustaría estrenar una canción, 'The Cure'”, dijo Gaga a la audiencia.