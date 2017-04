Presenta Calderón elementos contra Moreira

Cd. de México.- Luego de que lo acusaran de exonerar a Humberto Moreira , el ex Presidente Felipe Calderón aseguró que han surgido nuevas evidencias contra el ex Gobernador priista de Coahuila que lo vinculan con el crimen organizado.



Entre las nuevas pruebas contra Moreira, destacó el panista, está el haber encubierto y haberles facilitado un helicóptero a Los Zetas, lo cual surgió de declaraciones de su ex tesorero Javier Villarreal, quien fue detenido en Estados Unidos.



El sábado, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, mostró un presunto documento de la Procuraduría General de la República (PGR) en el que se asegura que Moreira quedó exonerado en 2012, durante el sexenio de Calderón.



En su cuenta de Twitter, el ex Presidente afirmó que el documento presentado por el tabasqueño no sólo es falso, sino que cuando terminó su mandato aún seguían abiertas varias investigaciones en contra del ex Mandatario coahuilense.

"De hecho seguían abiertas varias averiguaciones por hechos delictivos en la administración de Humberto Moreira : falsificación de documentos, enriquecimiento, sobornos de los zetas a funcionarios de alto nivel de su gobierno, desviación de recursos", escribió.



"Y han surgido después de mi gobierno otras evidencias, como las obtenidas con la detención de el señor Villarreal en Estados Unidos, testimonios ante juez de San Antonio que señalan a Humberto Moreira por encubrir A los Zetas en crímenes y de facilitarles helicóptero".



En tanto, López Obrador sostuvo que Calderón es un hipócrita al decir que no exoneró al coahuilense.



"Además de corrupto, Calderón es como un sepulcro blanqueado. Dice el hipócrita que no exoneró a Moreira. ¡Estoy buscando al que se lo crea!", aseveró el tabasqueño en un tuit que acompañó con el presunto documento de la PGR donde se exoneró al ex Gobernador.