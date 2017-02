Prepara sorpresa con el tronco de un árbol

Un tronco de árbol de casi tres toneladas de peso será utilizado en esta ocasión por el orgullo de la colonia Hidalgo, Gabriel Fuentes , para elaborar una obra de arte que piensa será una sorpresa para la población de Reynosa y la región.

Considerado como un artista autodidacta se ha dado a la tarea desde hace varios años de esculpir en piedra y madera personajes religiosos pero también de la época prehispánica de México.

El conocido escultor que está contemplando llevar a cabo una exposición con la ayuda de la Presidencia Municipal en fecha próxima, recién recibió un tronco del que piensa el árbol de donde proviene tenía unos cien años de vida, pero que ahora como naturaleza muerta será utilizado para “hacer algo que seguramente tendrá un gran impacto y aceptación entre la gente que conoce de arte”.

“No sé cuanto tiempo me llevaré en primero preparar la materia prima y luego en iniciar el tallado, darle forma a lo que pretendo hacer esta vez y en el acabado del mismo. Será algo muy laborioso por el tamaño de la obra que pretendo elaborar, pero finalmente estoy seguro que lograré la meta que me he trazado”, señaló.

Afirma que trabaja con madera de árbol reciclada que se encuentra en recorridos que realiza por diversos sectores de la ciudad pero también que amigos y conocidos le regalan lo mismo que piedra caliza y hasta una roca volcánica que le trajeron de Coahuila.

Lo único que utiliza para darle forma a un tronco o a una piedra son herramientas rústicas como cinceles y martillos que utiliza en la técnica de esculpido y esterilización.

Finalmente agradece a Sixto Reyes, regidor de la Comisión de Cultura en el cabildo por haberlo apoyado para el traslado del pesado tronco que fue llevado frente a su casa con apoyo de maquinaria pesada de Servicios Primarios.





ARRANCA. Primero con la ayuda de un zapapico, Gabriel retira tierra y escombro de las raíces del tronco, luego conseguirá una motosierra para empezar a darle forma.

TALLANDO. Una figura de San Judas Tadeo que está en proceso de elaboración, es tallada por el escultor a las puertas de su casa.