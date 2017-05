Preparan encuentro sobre discapacidad. Tendrá carácter internacional

Preparan Foro Internacional de Discapacidad en Educación Superior sobre inclusión y equidad para estudiantes y maestros pertenecientes a la UAT, para lo cual ayer se reunieron funcionarios de la Dirección de Valores de la casa universitaria con directivos de UAMRA-Rodhe para abordar el tema de la logística que se utilizará en el evento.

“En esta ocasión la Unidad Académica de Reynosa será sede de lo que está considerado como todo un acontecimiento y precisamente estamos poniéndole mucha atención a todo esto porque no en todas las universidades del país se trabaja sobre el particular”, dijo Martha Ruth Reyes Walle.

La encargada de Valores en la institución dijo que tentativamente será la primer semana de abril próximo cuando se lleve a cabo la actividad y la fecha precisa quedará definida en el transcurso de los próximos días, informó.

Será Enrique Carlos Ettiene Pérez del Río, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vendrá a presidir el foro.

Comentó que con ello se busca demostrar que hay personas con alguna discapacidad que son capaces, tenaces, inteligentes, características que deben ser aprovechadas por las universidades. Aquí ya se está haciendo, agregó.

En México son pocas las escuelas de educación superior que trabajan de esta manera y aquí ya se labora arduamente en ese renglón.

“Esto es algo muy importante no tan sólo para personas que tienen algún tipo de discapacidad sino también para todos los que laboramos en esta institución educativa y todo esto nos da la oportunidad de ver las cosas de manera diferente y no por el hecho de que una persona esté en una silla de ruedas no puedan hacer nada sin embargo pueden tener más inteligencia y capacidad que otras gentes que no tienen ninguna discapacidad”, dijo por su parte Manuel Zúñiga Alanís, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rhode.