Prepara la IP plan para TLC; Buscan estrategia de mejora

Para cuando se anuncie formalmente que se renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), la iniciativa privada ya tendrá listos los posicionamientos que adoptarán, explicó Moisés Kalach, presidente del Consejo de Negociaciones Internacionales (CNI).

Luego de la elección, este grupo formado por las principales cúpulas empresariales del País, está diseñando escenarios sobre cómo habrán de reaccionar, así que ya traen ventaja previa.

“El sector privado está preparado para acompañar al Gobierno en la negociación si ocurre una posible modernización del TLC.

“Será un balance responsable con visión de largo plazo, donde seremos muy claros en expresar y poner opiniones muy contundentes de qué conviene y no para el País”, señaló en entrevista con REFORMA.

Kalach rechazó que la iniciativa privada esté actuando con pasividad o solamente estén a la expectativa de que lo que ocurra en Estados Unidos.

El presidente del Consejo de Negociaciones Internacionales explicó que están trabajando con más de 200 expertos para analizar las posibilidades en todos los sectores que podrían verse afectados.

“Hoy, comienzan a haber respuestas del Gobierno mexicano de qué sí se hará y que no se hará. Al mismo tiempo nosotros estamos trabajando y estaremos acompañándolo, no estamos ociosos solamente contem plan do sino que cuando sea necesario ir a negociar, lo haremos”, indicó.

La razón por la cual no se han hecho más declaraciones públicas es porque hay múltiples escenarios existentes, y la estrategia ha sido no seguir el juego de la especulación y las amenazas veladas que está empleando Donald Trump.

“Tenemos que ir a un proceso formal, no hemos hablado de sectores o empresas específicas porque aun no queda claro cuáles estarán involucrados.

“Nosotros tenemos ya una buena idea de qué fracciones arancelarias podrían estar convocadas a renegociar, pero es demasiado pronto para hacer llamadas abiertamente”, dijo este empresario textilero.

El CNI está formado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) y la La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), entre otros, y su intención es formalizar los procesos de negociación internacional por parte de la iniciativa privada.