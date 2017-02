Preocupa narcotráfico a senadores de EU

Cd. de México.- Senadores estadounidenses consideraron que su principal preocupación en la relación bilateral con México es la corrupción y el tráfico de drogas, pero no el muro fronterizo.



Así lo aseguró la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano, Gabriela Cuevas, quién sostuvo una serie de r eu niones con legisladores de aquella nación, durante una visita a Washington.



En entrevista telefónica, la legisladora del PAN reveló que el senador republicano John McCain expresó cuáles eran sus prioridades.



"No encontré un ánimo donde se crea que el muro sería una solución. Probablemente Trump siga pensando que siguen campaña y no habla como Presidente de Estados Unidos", dijo.



"La primera r eu nión fue precisamente con John McCain y su principal preocupación es en torno a la producción de drogas en México, principalmente, y a la corrupción en nuestro País. Manifestó esas dos preocupaciones".



La senadora reconoció que el tema fronterizo fue abordado como un asunto de seguridad, pero sin colocar al muro como la solución.



"En términos de seguridad en la frontera sí hablamos de construir una frontera más segura, pero no vimos que hubiera alguna idea sobre el muro", dijo.



Cuevas explicó que durante las r eu niones privadas, dejó en claro que México no está dispuesto a pagar un solo peso o dólar para la construcción de la barda divisoria.



Según la senadora, los congresistas estadounidenses están conscientes de ello.



"Ellos tienen muy claro que en México no va a pagar por el muro ni un peso ni un dólar y ni un penny, pero creo que fue necesario aclararlo", señaló.



Además de Cuevas, también viajó a Washington el senador del PVEM, Gerardo Flores, quien participó en la negociación del TLC en el capítulo agropecuario.



Los mexicanos se r eu nieron con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Corker; con el miembro de alto rango de ese Comité; Ben Cardin; con el demócrata Bob Menéndez y con la primera senadora de origen mexicano, Catherine Cortez Masto.