Preocupa en el campo la ausencia de lluvias

Matamoros, Tam.

Por la ausencia de lluvias en la región, Leonel Soto Pérez afirmó ayer que “la situación se está poniendo color de hormiga para los productores, porque no cuentan con las condiciones necesarias para sembrar”.

Ya hay, dice, “mucha preocupación porque no hay lluvias y la tierra está cada vez más reseca y la gente no quiere arriesgarse a invertir y perder ese dinero, si es que los cultivos no se dan por falta de humedad”.

El gerente de la Asociación Agrícola Local de Matamoros dijo que de acuerdo a lo que tienen de información, podrían registrarse precipitaciones pluviales en el transcurso de este mes.

“Pero el tiempo está pasando y no llegan las lluvias , sobre todo para el área de temporal, que es donde más se necesita ahora, ya algunos productores andan sembrando sorgo por el sur el municipio porque es donde había un poco de humedad y están en espera de que se logre el brote de la planta y que más adelante caiga agua en la tierra”, dijo.

Soto Pérez explica que por la diferencia que hay entra una zona y otra de Matamoros en cuanto a humedad, en este ciclo el proceso de siembra será de manera escalonada.

Están recelosos de que les paguen

Cansados de tantos retrasos y promesas en cuanto al pago de incentivos a la agricultura, Arturo Gutiérrez afirma que habrán de esperar para ver si se cumple el compromiso de que a partir de este lunes estén recibiendo ya los apoyos por parte de Aserca.

Nosotros, dijo el agricultor, “entregamos la cosecha, cuando muy tarde en junio y julio pasado, lo que quiere decir que ya pasaron casi 6 meses de que deberíamos haber recibido lo correspondiente a la compensación de bases e ingreso objetivo que nos permitiría cobra algo más justo por nuestras cosechas, pero desde entonces, sólo hemos recibido promesas”.

Ya estamos cansados de eso, agregó, “porque tantas veces nos ha prometido el pago de los estímulos y son las mismas en que no hemos visto un solo peso, por eso ahora que nos acaban de informar que a partir del lunes comenzaremos a cobrar, ya no sabemos si creerle a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y de Aserca”.

”La situación se está poniendo color de hormiga para los productores”. Leonel Soto Pérez, Asociación Agrícola