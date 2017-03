Prefieren trabajar sin tener ataduras

Los limpiaparabrisas siguen siendo una problemática por abordar, pues cada vez es más notorio el incremento de personas que recurren a este oficio informal como medio de sobrevivencia económica.



Se desconoce de manera exacta la cantidad de personas que operan de esta forma en los cruceros de la ciudad, pero lo que sí es cierto es que el sector más joven de la población ve en esto un modo fácil de obtener cantidades nada despreciables de dinero diariamente.

Ello sin necesidad de contar con algún grado de escolaridad y más importante para ellos, sin la necesidad de rendir cuentas a un patrón o de estar sometidos a un horario fijo… sin ataduras.

TESTIMONIOS

“He buscado en otros lados pero me pagan bien poquito y no me alcanza con lo que me ofrecen, además quieren que esté todo el día y no me da chance de tener otro trabajo para sacar más dinero, entonces pues mejor le sigo aquí”, son las palabras de Manuel, joven de 15 años que se dedica a esta actividad.

Por su parte, la señora Herminia, que diariamente llega a trabajar al crucero de Herón Ramírez y Boulevard Hidalgo, asegura que el trabajo para personas de su edad es prácticamente un imposible, pues excepto limpiar casas, no hay lugar que les dé cabida.

“Tengo 57 años y por algunos años intenté trabajar en maquiladoras, en otras tiendas y hasta buscar trabajo de secretaria o de lo que fuera pero por mi edad ya no me daban el trabajo y menos por problemas que tengo con mi cadera, así que cuando mi salud me lo permite vengo a sacar unos cuantos pesos limpiando carros”.

BUENOS INGRESOS

Quienes se dedican a esto creen que es el único trabajo que podrían tener, pues desde muy temprana edad se vieron en la necesidad de dejar sus estudios, por lo tanto a lo largo de su vida se les ha complicado formar parte de cualquier empresa que les dé una remuneración económica que les permita cubrir sus necesidades personales más básicas y las de sus familias.

Este es el caso de Luis, quien tiene 34 años de edad y la cuarta parte de ellos los ha trabajado en la informalidad, por lo cual asegura le va mejor limpiando parabrisas en los cruceros.

“Depende del tiempo que le dedique uno, en un buen día, desde las 8 de la mañana que es la hora del tráfico hasta las 5 o 6 de la tarde sacamos hasta $500 a veces $600 pesos. Ya si quiere uno sacar solo para el día pues en menos horas nos vamos con unos $300 pesos”, cuenta Luis.

De momento sólo se han dado a conocer algunos programas que pretenden ayudar a las personas más jóvenes que desempeñar esta labor, sin embargo no se sabe de nada más concreto para el sector adulto y de edad avanzada.

Con lo que me pagan en otros trabajos no me alcanza y aquí sí . Manuel, limpiaparabrisas