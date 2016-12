Precios de la gasolina son consecuencia de la corrupción: AMLO

Cd. de México.- El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el alza en los precios de la gasolina es consecuencia de la corrupción y de negocios entre el Gobierno mexicano y empresas extranjeras.



"Para eso fue la reforma energética, entre otras cosas, para entregar este negocio jugosísimo a estas empresas, por eso se está disparando el precio de las gasolinas, porque además de la corrupción hay que agregar el ingrediente de la ineficiencia", dijo.



"Este proceso de liberación del precio de la gasolina para favorecer a los que van a importar las gasolinas a estas empresas particulares, pues se debió hacer de manera gradual".



En un video en Facebook, el tabasqueño arguyó que, a raíz de la reforma energética, Pemex ya no comprará la gasolina en el extranjero, sino que, ahora, el 60 por ciento del combustible -equivalente a 500 mil barriles diarios- será comprado por dos empresas extranjeras y una mexicana.



Añadió que mientras Estados Unidos cuenta con 150 refinerías, México tiene únicamente seis, las cuales, explicó, están operando al 40 por ciento de su capacidad.



López Obrador reprochó, en ese sentido, que el ex Presidente Felipe Calderón prometió construir una nueva refinería en Tula, la cual fue cancelada.



"No terminó siquiera la barda, y llega Peña Nieto y la cancela por completo", indicó.



"Se vende petróleo crudo y compramos gasolina, es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, eso es lo que se ha venido haciendo por el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero, por eso no se hacen las refinerías".



El dirigente partidista añadió que el negocio de la compra de gasolina es de 20 mil millones de pesos anuales, lo cual, mencionó, hace ver como "minucias" los negocios del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.



Criticó, además, que la escasez de gasolina se debe a la ineficiencia de las autoridades al momento de manejar la liberación de los precios del carburante.



"Si ellos ya optaron, por eso son tan ineficientes que ni siquiera fueron capaces de conducir el proceso de transición y ahora hay hasta escasez de combustible y todo eso está ocasionando una gran carestía, una gran inflación en todo lo que tiene que ver con los precios de los combustibles", apuntó.



Al finalizar su mensaje, López Obrador aseguró que de llegar a la Presidencia en 2018 someterá a consulta la prevalencia de la reforma energética.