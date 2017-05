PRD arriba a 28 años con modesto festejo

Ciudad de México

Con un pequeño evento de aproximadamente 300 personas, la mayoría de las delegaciones Tláhuac e Iztapalapa, con la partida de un pastel y al ritmo de un mariachi el Partido de la Revolución Democrática (PRD) celebró su 28 aniversario en el Hemiciclo a Juárez.

En su discurso la presidenta nacional del sol azteca, Alejandra Barrales, dijo “que hay PRD” para rato y se equivocan quienes diariamente le extienden el acta de defunción a este instituto político.

“Hay PRD para rato porque en este país, estas causas que estamos comentando la democracia, los derechos, las libertades de la diversidad sexual, de las mujeres y los jóvenes solamente para tristeza de los mexicanos solamente hay un partido que hoy enarbola esas causas abiertamente y ese partido se llama PRD por eso vamos a seguir existiendo, por eso vamos a seguir luchando”, dijo Alejandra Barrales.

Además dijo que el PRD va a ser el partido decisivo en el 2018 y el que defina quién va a ganar en la próxima elección presidencial.

“No compremos esa idea de que el PRD está por desaparecer”, dijo la también senadora.

“Vamos a recuperar nuestro papel como partido de oposición, vamos a recuperar la confianza de la gente y que no quepa la menor duda, vamos a ser el partido decisor para 2018, no es un asunto solo de corazón, es un asunto real, es un asunto matemático, por supuesto que el PRD va a jugar un papel decisor, vamos a ser el partido que defina, no solamente quién pueda ganar o perder la Presidencia, de ese tamaño es la presencia de nuestro partido, no nos compremos mensajes que los quieren vender que no nos quieran convencer de que el PRD se está disminuyendo o desapareciendo”, puntualizó.

AUSENCIA DE FIGURAS

Sin sus personajes históricos, ni siquiera los más conocidos, salvo Ifigenia Martínez, y casi sin militancia, pero con mariachis y 400 cup cakes negros y amarillos, el PRD festejó, con discursos de perdón incluidos, su 28 aniversario en el Hemiciclo a Juárez.

De los fundadores nada más estuvo Martínez, quien hace unos días fue mencionada entre quienes firmaron el pacto de unidad de Andrés Manuel Lopez Obrador.

“Ya nos la habían inventariado en otro partido, pero aquí está”, dijo Alejandra Barrales, presidenta nacional perredista, haciéndola volver al frente. Y Martínez, que no negó su firma, pidió la unidad, a estas alturas, dentro de las tribus del partido.

“Es muy importante que mantengamos el diálogo entre las corrientes, es mucho más lo que tenemos en común que lo que nos separa”, afirmó.

“Es vital que convoquemos a la unidad de la izquierda nacional, nuestro aliciente debe ser el único al que éticamente puede aspirar un político de izquierda, la satisfacción de que estamos dando una lucha por el cambio, por un cambio democrático y por darle justicia social a nuestra gran nación y al pueblo mexicano, añadió.

De los ex presidentes nada más estuvo Carlos Navarrete, que se fue a mitad del evento. Se quedaron la secretaria general, Beatriz Mojica; el presidente local Raúl Flores; los diputados Leonel Luna, Rafael Hernández Soriano y Cristina Gaytán, y los secretarios de Acción Política, Alejandro Sánchez Camacho; de Organización, Camerino Márquez, y de Diversidad Sexual, Antonio Medina.