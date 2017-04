Posponen mejoríasen módulos del INE

La falta de acondicionamiento y mantenimiento en los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral en esta frontera, se debe a los ajustes presupuestales que se hicieron en el INE , afectando algunos programas de modernización en los distritos electorales.



Federico Ochoa Cepeda, vocal ejecutivo del Distrito 02 del INE , manifestó que hay un programa de homogeneizar la imagen institucional de todas las áreas de atención a la ciudadanía, pero derivado a la mala situación económica que presenta el país, se tuvo que detener por los ajustes que se han hecho.

“Nos quedan todavía dos módulos que tenemos funcionando en espacios que están en comodato, que son inmuebles que nos presta un particular o institución, pero no podemos hacer el cambio a uno de renta porque no hay presupuesto para hacerlo”, dijo.

Manifestó que se enviaron oficios para que hagan una propuesta a la Dirección Ejecutiva de Registro de Electores, con el fin de que busquen espacios más amplios y funcionales.

El año pasado cambiaron el módulo instalado en la colonia Jarachina Norte, que se encontraba en un edificio prestado a uno de renta en una plaza comercial, el cual cuenta con las dimensiones necesarias para atender a los ciudadanos, dado a que en el anterior no lo tenía.

Señaló que están a la espera de que les notifiquen el cambio del módulo de atención de la colonia Benito Juárez a un centro comercial en ese sector, pero va lento por la reducción del presupuesto que el instituto hizo.

Pese a que la fachada del inmueble necesita mantenimiento, no puede hacer nada la Junta Distrital porque no cuenta con los recursos para absorberlo, dado a que no se les han asignado porque están en un edificio prestado.