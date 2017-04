Posa para revista ‘Playboy’

Ciudad de México

Ivonne Montero posó sin pudor para la edición de abril de “Playboy”. La actriz platicó sobre cómo ha tenido que lidiar desde muy joven con su sensualidad.

“Desde que era niña me convertí en mujer, cargo un alto nivel de sensualidad. Sé que es un arma para trabajar. Yo soy mucho más sensual, en el sentido de aquello que estimula los sentidos, que sexy, que lo percibo más como lo que te mueve a lo erótico”.

Montero, de 42 años, cuenta para la publicación que empezó a maquillarse desde que era muy pequeña, y recuerda que en la escuela siempre la escogían para encabezar los eventos artísticos porque “llamaba la atención”, dice.

ERA TÍMIDA

A pesar de ello, parte de la personalidad de Ivonne era tímida: “Era muy femenina y a la vez era tímida y callada, muy apegada a mi mamá”.

Recuerda que cuando inició en Televisa, le tocó protagonizar ciertos personajes “marcados” por su aspecto físico.

“Cuando empecé mi carrera en Televisa siempre me tocaba representar papeles de mujer fatal, de amante o de prostituta. En ese entonces estaba muy marcado que las morenas con curvas hiciéramos esos personajes”, confiesa.

Ivonne Montero confesó que siente más pudor cuando no hay quién la vea, contrario a lo que ocurre cuando canta o actúa.

“Soy mucho más pudorosa cuando no existe una cámara o un público enfrente. Cuando salgo, por ejemplo, casi no uso minifaldas ni escotes tan profundos. Pero cuando estoy cantando mi imagen me lo exige”.