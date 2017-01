“¿Por qué no votaron?”, cuestiona Trump a manifestantes

A través de su cuenta de Twitter, el Presidente de EU, afirmó que la manifestación pacífica es una muestra de la identidad nacional.



"Las protestas pacíficas son una muestra de identidad de nuestra democracia. Aunque no siempre estoy de acuerdo, reconozco los derechos de las personas a expresar sus opiniones.", lanzó el Mandatario.

Sin embargo, Trump cuestionó el por qué los manifestantes no recurrieron a las urnas.



"He visto las protestas de ayer, pero tengo la impresión de que acabamos de tener elecciones! ¿Por qué estas personas no votaron?"



También criticó que algunas celebridades que acompañaron el movimiento, como Madonna o Scarlett Johansson hayan lanzado insultos y con ello opacaran la protesta.



"Las celebridades hieren a la causa seriamente", fustigó el Presidente de EU.



Ayer, miles de personas se concentraron en las calles del centro de Washington para asistir a la denominada "Marcha de las Mujeres".



Los organizadores preveían la asistencia de unas 250 mil personas, convocadas en defensa de la diversidad, la igualdad y los derechos de las mujeres que ven amenazados con el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Funcionarios municipales dijeron que los organizadores de la marcha sobre Washington habían duplicado su cálculo inicial a 500 mil a medida que crecían las concentraciones y se hacía imposible tomar el metro.