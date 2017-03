Por definir aún cobro de multa a partidos

Cd. Victoria, Tam.

Y es que si bien el Instituto les alcanzó a aplicar los descuentos de las prerrogativas hasta el mes de diciembre, a partir de enero de 2017 ya no estará en las mismas condiciones, porque los tres partidos ya no recibirán ese recurso, al no haber obtenido como mínimo el tres por ciento de la votación, confirmó Jesús Eduardo Hernández Anguiano.

El presidente del Ietam confió en que la única alternativa que tendría la autoridad electoral para cobrar la multa, sería a través de las prerrogativas que a nivel nacional recibe cada partido político, toda vez que en lo local, no recibirán nada a partir de enero.

“Es el Instituto Nacional Electoral quien debe establecer la mecánica para recabar el descuento de la prerrogativa, si por el Estado no van a recibir nada desde enero, entonces la vía debe ser la federal, pero eso lo va a decidir el INE ”, sostuvo.

Por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, se alcanzó a aplicar el descuento hasta la prerrogativa correspondiente al mes de diciembre, pero desde enero de 2017, falta por definirse el mecanismo, aunque se estima que sería a través de la ministración que les hace el INE a los partidos políticos

Al PRD, de lo que comprende la multa por precampaña ha estado pagando la multa, descontándole el 50 por ciento de los 652 mil pes os que reciben en forma mensual.

Hasta ahora ha pagado cerca de dos millones de pes os y le resta por liquidar dos millones 660 mil pes os.

De lo que comprende la multa por campaña, es de tres millones 500 mil pes os, que desafortunadamente no dio lugar al descuento, porque interpuso un medio de impugnación.