Por defenderse de un asalto; acuchillan a cajera de tienda de conveniencia

Monterrey, México.

El ataque fue reportado cerca de las 3:30 horas en Afganistán y Concordia, en la Colonia Bosque Real.



Mientras la herida fue trasladada al Hospital de Zona No. 21 del IMSS, se reportó que el presunto agresor fue capturado por la Policía.



De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre llegó solo a la tienda 7-Eleven y fingió ser un cliente.



Estuvo algunos minutos dentro de la tienda, pero luego llegó al área de las cajas y mostró un arma blanca a Génesis Jocavet Morales, de 19 años.



La joven forcejeó con el delincuente para tratar de arrebatarle el cuchillo, pero el sospechoso la superó en fuerza.



Una amiga de la cajera también intervino en la pelea, aunque no pudo evitar que la afectada resultada con heridas en el costado izquierdo y la espalda.



Aunque el ladrón huyó corriendo de la tienda, se informó que minutos después la Policía municipal lo capturó en calles cercanas.



No se proporcionó el nombre del detenido.