Ponen en marcha la Operación Grúa

Pone Escuadrón Vial en acción la Operación Grúa en contra de los automovilistas que no respeten los señalamientos para discapacitados.

Señaló el director de la dependencia Javier Hinojosa Hinojosa, que se repintaron la mayor parte de los señalamientos en donde no deben de estar estacionados los vehículos de personas que no cuenten con alguna calcomanía o tarjetones que los identifique como discapacitados o que aun contando con ella no lo sean.

Indicó el funcionario que se hacen recorridos por las principales avenidas para verificar que los cajones para discapacitados estén ocupados por quienes en realidad los necesiten.

Por Rubén Martínez

EL MAÑANA