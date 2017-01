Pondrá Donald Trump en ley fiscal pago de muro

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que su Gobierno trabaja en un proyecto de ley impositivo por medio del cual México reembolsaría el costo del muro .

Además, aseguró que, hasta que el País no lo trate con respeto, no habrá una nueva reunión.

El Mandatario se trasladó hoy a Filadelfia para asistir a la cita invernal presidencial con congresistas republicanos.

Desde ahí, enumeró los decretos que ha firmado en los últimos días, los cuales, aseguró, buscan restablecer la ley y el orden, proteger a los estadounidenses, y devolverles el poder y sus trabajos.

"La falta de seguridad es una amenaza sustancial. La mayoría de la inmigración ilelgal proviene de la frontera sur. He dicho muchas veces que el pueblo de Estados Unidos no pagará por ese muro , he sido muy claro con México (de que pagarán).

"El TLC ha sido un desastre para Estados Unidos, nos ha costado 60 mil millones de dólares anuales sólo contando el déficit comercial con México, y sin mencionar miles y miles de trabajos y plantas perdidas, ni el costo que tienen que pagar los contribuyentes por la inmigración ilegal.

"No permitiré que los contribuyentes paguen el costo de esta transacción defectuosa (el TLC.) (...) El Presidente de México y yo hemos acordado cancelar nuestra reunión planeada para la semana próxima. A menos que México vaya a tratar a Estados Unidos de forma justa, con respeto, esa reunión sería estéril, y quiero seguir una ruta diferente. No tenemos opción", aseguró Trump.

Las afirmaciones de Trump tuvieron lugar luego de que Enrique Peña Nieto anunciara desde su cuenta de Twitter que esta mañana informó a la Casa Blanca que canceló su visita del próximo martes 31.

Más temprano, también desde Twitter, Trump dijo que si México se negaba a pagar el muro , que calificó de necesario, entonces debería cancelarse la reunión.

Un día antes, Trump firmó dos decretos migratorios, uno de los cuales establecer la construcción de un muro en la frontera, que inicialmente sería pagado por Estados Unidos, pero reembolsado luego por México.

Peña Nieto lamentó esa decisión en un video, pero no canceló la visita, pese a llamados internos para que lo hiciera.

El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció después que buscarían programar una nueva reunión entre ambos Presidentes.

Tras su reunión con congresistas, se espera que Trump regrese a Washington para firmar una nueva orden ejecutiva en el Despacho Oval, presuntamente para ordenar una pesquisa por el supuesto fraude que se produjo en los comicios de noviembre pasado, en los que él mismo resultó ganador.