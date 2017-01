Policía de día, modelo de noche

Nueva York, Estados Unidos.- Samantha Sepúlveda es un elemento de la Policía local de Nueva York, que en su tiempo libre se dedica a modelar en ropa interior y trajes de baño.

La mujer, de 32 años, es fanática del ejercicio y desde el 2010 es policía ; su trabajo como modelo inició tres años después de entrar a la corporación, por invitación de un amigo que trabajaba para una compañía de ropa interior y trajes de baño, quien la motivó a modelar en un desfile de moda.

Samantha aseguró, en una entrevista con el New York Post, que en el trabajo no usa maquillaje y lleva el cabello recogido, pero aún así los delincuentes le han dicho frases como "usted me puede detener en cualquier momento".

Ella nació en la República Dominicana, pero llegó a Estados Unidos a los 5 años. Tiene estudios de licenciatura en la Universidad de Massachusetts, pero prefiere ayudar a las personas trabajando como policía , que como corredor de bolsa.

Sepúlveda ha modelado en Inglaterra, España, Australia y Nicaragua y actualmente tiene más de 100 mil seguidores en Instagram por sus atractivas fotografías.