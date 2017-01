Podría RB sumarse a desabasto de gasolina

Tras señalar que confían en que contando con el apoyo del Gobernador del Estado y los diputados federales tamaulipecos pronto habrá una solución en cuanto al costo final del precio por litro de la gasolina, empresarios en el ramo del combustible aseguraron ayer que sin embargo mientras tanto, sólo trabajarán con el inventario con el que cuentan, ya no surtirán a Pemex al precio actual.

Entrevistados ayer por este reportero varios de ellos aclararon que mientras no se resuelva la situación, ya no surtirán más gasolina a Petróleos Mexicanos al precio vigente.

“Vamos a seguir trabajando con el inventario que tenemos, pero ya no vamos a volverle a comprar a Pemex al precio actual, por que no es redituable comprar caro, y a como ellos quieren que la vendamos barato por que hasta ahorita no ya fecha ni seguridad para el subsidio”, expresó el ingeniero Magdaleno Contreras abordado vía telefónica por este medio de comunicación.

Explicó que en consecuencias no es que se vayan a cerrar las gasolineras del norte del Estado, sino que al acabarse el combustible con el que cuentan pues se verán obligados a cerrar hasta en tanto no se solucione el problema.

Otros más señalaron que en todo caso es el Sistema de Administración Tributaria quienes deben subsidiar directamente a Pemex, para que se las pueda vender a 12 pesos con 85 centavos por litro, ya que de lo contrario le supere pasar lo mismo que a los productores que a la fecha y desde el mes de septiembre les quedaron de pagar apoyos por más de 2 mil 500 millones de pesos, y sólo se los están entregando a cuenta gotas.

Es plausible mencionar que no obstante el panorama nada alentador, mantienen pláticas con el subsecretario de hacienda en la ciudad de México, una comitiva encabezada por el mandatario estatal, y representantes de los gasolineros de Reynosa Rigoberto Ramírez, y por el Municipio el licenciado Ricardo Cornejo y el ingeniero Magdaleno Contreras.

El caso es de que mientras no se tome un acuerdo final en el caso de las ciudades que conforman el Norte del Estado, ya que se podría extender por varios días o más de una semana, al acabarse el combustible en el caso del Municipio, se daría el desbasto generalizado, entre tanto el precio continúa igual a 15.80 pesos por litro.

DAN A CONOCER. Centros de abastecimiento del combustible lucían vacíos, ya no surtirán a Pemex a 15.80 pesos, según acordaron los empresarios.