Podría México albergar mundial en 2026

Cd. de México.- México, Canadá y Estados Unidos anunciarán este lunes la postulación como candidatura conjunta a organizar el Mundial del 2026.

A través de una conferencia en Nueva York, las federaciones de los tres países darán a conocer su intención de competir por la sede mundialista para el torneo que por primera vez contará con 48 equipos participantes.



Por la Federación Mexicana de Futbol estará el presidente, Decio de María, por la Federación Canadiense, Víctor Montagliani, que es su presidente y también presidente de la Concacaf , y por la US Soccer Federation acudirá Sunil Gulati, cabeza del organismo y miembro del Consejo de FIFA.



El anuncio será en el One World Trade Center y representa el primer paso para hacer oficial la candidatura y presentarla a la FIFA para iniciar el proceso de consideración.



Hasta el momento no hay otra asociación o confederación que haya anunciado su postura de buscar la sede del Mundial 2026 .