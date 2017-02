Podría Honda dejar de operar en México

Tokio, Japón (03 febrero 2017).- La automotriz japonesa Honda dijo hoy que necesitará replantear sus operaciones en México si Estados Unidos, su mayor mercado, eleva las tarifas por importaciones desde el País, tal como lo propuso el Presidente Donald Trump.



Honda Motor Co Ltd está entre las grandes automotrices bajo presión de Trump, quien busca asegurarse de que más vehículos vendidos en Estados Unidos sean fabricados en plantas locales, a fin de acelerar la creación de empleos y reducir el déficit comercial.



La tercera automotriz más grande de Japón dijo que la propuesta del Presidente estadounidense de aplicar una tarifa de 20 por ciento a las importaciones desde México le obligaría a reconsiderar su presencia en el País, donde opera dos plantas de ensamblaje de autos.



El año pasado, Honda fabricó alrededor de 250 mil vehículos en México, de los cuales más de la mitad fueron exportados a Estados Unidos.



"En relación a México, si existe un aumento significativo en las tarifas sobre las importaciones de Estados Unidos, tendríamos que responder de alguna manera", dijo el vicepresidente ejecutivo de Honda , Seiji Kuraishi, a periodistas en una rueda de prensa convocada para comentar los resultados de la compañía.



Trump ha criticado a automotrices como Ford Motor Co., General Motors Co. y Toyota Motor Corp. por fabricar fuera de Estados Unidos los autos que se venden en ese país.



Pero en las últimas décadas, las automotrices japonesas han estado intentando producir a nivel doméstico más autos comercializados en Estados Unidos y los vehículos fabricados en la nación estadounidense ahora representan alrededor de un cuarto de su producción global.



"Hemos estado invirtiendo en Estados Unidos durante 40 años para desarrollar y manufacturar autos. Esperamos que el señor Trump entienda esto", declaró Kuraishi.



El año pasado, Honda vendió un récord de 1.64 millones de vehículos en Estados Unidos y casi un tercio de ese volumen correspondió a importaciones desde Canadá, México, Japón y Reino Unidos. Cerca de 70 por ciento de sus autos manufacturados en Estados Unidos son vendidos en ese mismo mercado.



Por otra parte, Honda elevó por segunda vez sus previsiones de ganancias netas para el año que termina en marzo, a 4 mil 820 millones de dólares, un 58.2 por ciento por encima de la cifra del año anterior.