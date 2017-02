Podría abandonar prisión el General Barrón

Cd. de México.- Un tribunal federal echó abajo la formal prisión que mantiene en la cárcel al General Marco Antonio Barrón Ávila y abrió la posibilidad de que abandone el Campo Militar Número 1, donde se encuentra preso desde que se entregó el pasado 8 de marzo a la justicia.



El Décimo Tribunal Colegiado Penal anuló el fallo por el que el mando castrense fue procesado por transportar un vehículo robado, luego de estimar que la justicia militar no es la competente para tramitar el juicio a Barrón, pues los delitos de uso indebido de insignias y el robo que le imputan no causan afectación al patrimonio del Ejército.



En todo caso, el daño es al patrimonio del particular a quien robaron el vehículo, aunque hasta el momento no ha aparecido alguna persona que reclame la camioneta, una Cheyenne.



Además, el General ha sostenido que es falsa la prueba utilizada en su contra, pues no existe un reporte de robo en ninguna de las bases de datos oficiales.



José Miguel Castillo, abogado del General, reclamó en la demanda de garantías que este asunto no corresponde al fuero de guerra, ya que el delito de robo de vehículo fue fincado conforme a la fracción IV del artículo 377 del Código Penal Federal.



A más tardar el próximo lunes, el Juzgado Sexto Militar de la Primera Región, con sede en esta ciudad, definirá si vuelve a dictar la formal prisión o declara su incompetencia y lo turna a una autoridad judicial civil.



El fallo, cualquiera que sea, lo estudiará la justicia federal para verificar si está apegado a la sentencia de amparo.



"No es correcto estimar que un delito de distinto fuero se convierta en militar, por el sólo hecho de ser cometido por un miembro de las Fuerzas Armadas, porque convertiría el fuero de guerra en un privilegio y en un sistema punitivo parcial", dice la resolución de primera instancia que fue confirmada por el tribunal.



Este es el caso por el que Barrón Ávila se entregó voluntariamente a la justicia militar, hace diez meses, y que lo mantiene tras las rejas, al ser considerado como grave el delito de robo de vehículos.



La camioneta Cheyenne que le acusan de haber transportado ya había sido objeto de una imputación penal de la que Barrón fue absuelto.



Derivado de una denuncia presentada en enero de 2013, el General fue procesado por pintar esa camioneta de su propiedad para supuestamente hacerla pasar como parte del parque vehicular de la Secretaría de la Defensa Nacional.



A la unidad le desmontaron la torreta y le cambiaron el color al pixelado oficial del Ejército. Después de que la acusación fracasara en los tribunales, se imputó que era robada.