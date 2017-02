Plazas serán para evaluados: Nuño. Niega SEP ceder ante la CNTE

Ciudad de México

El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que en Oaxaca se entregarán plazas a los normalistas que ya fueron evaluados, sin importar lo que diga la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Que la Coordinadora (CNTE) diga o un papel de la Coordinadora, diga, pues ese es un problema de ellos, pero las pruebas ahí están, los normalistas se evaluaron en la Ciudad de México, vino el 98 por ciento de ellos.

“Las plazas se entregarán a más o menos el 70 por ciento de quienes aprobaron”, señaló el Secretario al concluir la entrega de plazas en la Ciudad de México, donde se presentó una plataforma para que los maestros puedan elegir la escuela de su preferencia respetando el orden de prelación de los resultados del concurso.

El titular de la SEP , aseguró que la reforma avanza, incluso en aquellas entidades donde la CNTE tiene mayor influencia como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

“Ya se evaluaron los normalistas de Chiapas, ya se evaluaron los normalistas de Oaxaca, en diciembre pasado, el 98 por ciento de ellos; se les entregarán las plazas próximamente, no tengo aquí la cifra, pero les fue, en términos generales, bien, alrededor del 70 por ciento aprobaron el examen y van a recibir su plaza.

“Las cosas que se dicen y que hoy se publican de Oaxaca, no son ciertas, ya se lo aclararé al medio que lo publicó, pero les digo que no es cierto”, expresó en entrevista al concluir el evento de asignación de plazas en la Ciudad de México.

Grupo REFORMA publicó ayer que la Sección 22 de la CNTE anunció a sus agremiados que, a partir de hoy serán contratados todos los egresados de las escuelas normales, gracias a un acuerdo con el gobierno de Oaxaca que encabeza el priísta Alejandro Murat.

En un oficio enviado por Gersaint Ángel Filio Cruz, secretario de Trabajo y Conflicto de Primarias de la Sección 22, se solicitó a los supervisores y a los secretarios generales de cada delegación entregar sus plantillas de personal.

“El martes se realizará la contratación de normalistas”, indica el oficio fechado el 4 de febrero.

El oficio se entregó después de que el jueves pasado la CNTE y el Gobierno de Murat pactaran la realización de diversas mesas de negociación en las cuales acordaron devolverle la bilateralidad a las decisiones en materia educativa, como sucedía antes de la reforma.

Incluso el Gobernador oaxaqueño, aseguró que la unilateralidad no ha servido para transformar la educación en la entidad, luego de que la CNTE demandara la asignación de plazas automáticas a los normalistas, la regularización de plazas y salarios, así como la liberación de los presos políticos de la CNTE detenidos el año pasado.

El fin de semana liberaron a los integrantes de la CNTE a quienes se les otorgó la libertad definitiva.

Por su parte el líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, aseguró que las plazas se entregarán a los egresados de las escuelas normales que ya fueron evaluados.

“Es falso que vayan a ingresar al servicio sin hacer el examen”, expresó.

Dijo que para los de la sección 22 decirle a los egresados que van a ingresar al servicio sin pasar por el concurso, “vende”.

“A quien le conviene que pase eso en Oaxaca, cuando pasa una irregularidad hay que preguntar, quién sale beneficiado de esto.

“Es obvio que hay intereses ahí que quieren que no se mueva nada, y que Oaxaca se mantenga en una condición que no es la adecuada para el País; nosotros no estamos de acuerdo”, expresó.

Demandan desmentir oficio de Sección 22

La organización Mexicanos Primero exigió al Gobierno de Oaxaca desmentir a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) e informar a todos los maestros que la reforma educativa está en curso y no se entregarán plazas a quienes no se evalúen.

La Sección 22 anunció a sus agremiados a través de oficios la contratación de todos los egresados normalistas, sin necesidad de presentar evaluación y pedía hacer caso omiso a las notificaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Mexicanos Primero aseguró que otorgar el pase automático sin evaluación a los normalistas, así como cancelar las evaluaciones docentes de los maestros en servicio nulifica de facto no sólo la reforma educativa, sino que traiciona la confianza de todos aquellos aspirantes que sí han apostado por la transformación educativa.

Además, expresó, atenta contra el derecho que tienen los niños y jóvenes de Oaxaca a contar con un maestro idóneo.

Indicó que para el caso de los profesores que ya se encuentren frente a grupo, directores y supervisores las autoridades educativas deberán evaluar el desempeño docente en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado, de acuerdo con el artículo 3 Constitución y artículo 52 de la ley.

Exigió a las autoridades del Estado de Oaxaca que sean firmes, claras y transparentes en sus posturas respecto a ambas comunicaciones referentes al ingreso y desempeño de los normalistas y los docentes en servicio.

Ciudad de México /Agencia Reforma