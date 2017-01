Pitbull ataca a recién nacida; se encuentra grave

Monterrey, México.

De forma inesperada, el animal mordió a la niña y la tomó del rostro con el hocico para bajarla por unas escaleras hasta un rincón del patio del domicilio, en la calle Trébol 516 de la Colonia Ampliación Los Nogales, en García.



Aunque Perla Janeth Montenegro Martínez, mamá de la menor, estaba en el segundo piso, y un tío en la planta baja, no se percataron de lo sucedido, porque no escucharon que la niña llorara. Eran alrededor de las 10:00 horas.



Fue Francisco Campa Vargas, papá de la bebé, quien al regresar de la tienda y entrar al patio vio a su hija en el suelo.



Desesperado sostuvo al animal y gritó por auxilio; llegó su hermano Gabriel, quien levantó a la niña y la llevó al interior de la casa.



La bebé tenía el rostro desfigurado y no reaccionaba.



Lorena Salazar Cortés, una vecina que llegó alertada por los gritos, se impresionó al ver la escena.



"No sabía qué hacer", narró, "me la entregó la mamá y lo que hice fue cobijarla.



"Fue algo impresionante, algo que no puedo describirlo, algo horrendo".



Cuando fue envuelta en la sábana, la pequeña finalmente lloró y rápidamente la llevaron a la Cruz Verde en la Colonia Sierra Real, donde elementos de Protección Civil de García la trasladaron al Hospital Universitario.



Por la tarde, Claudia Campa, tía de la niña, dijo que seguía reportada grave y estaba en cuidados intensivos, entubada y sedada.



La perra de cuatro años de edad aún continuaba en la casa, donde sería recogida por Control Canino del municipio.