Pinta mal el año para carniceros

Cd. Victoria, Tam./VMC

Propietarios de carnicerías de Victoria pronostican un panorama desalentador para el cierre del primer trimestre del 2017 dado a que, tan solo en el mes de enero, registran una caída de 35 por ciento en la venta de productos.

Roberto López, integrante de la Asociación de Tablajeros de esta ciudad, dijo para muchos efectuar esta actividad ya no es redituable, como anteriormente que les dejaba esta actividad.

En ocasiones solo logran obtener ganancias para pago de renta, luz, agua y empleados aunque, en muchos de ellos, por lo mismo, el negocio lo atiende la misma familia.

Dice que la venta de la carne pudiera descender en unas semanas más hasta más de un 40 por ciento, pues se prevé que el kilogramo de la misma registre un aumento.

“El kilo de bistec se vende entre los 130 y 140 pesos, el hueso de res para caldo está arriba de los 90 pesos. Estamos hablando de cortes que normalmente son adquiridos por el consumidor”.

Entre la cuesta de enero y que seguirá aún este mes se ha dado el incremento a la gasolina, y eso hace que se dé la modificación en el costo del kilogramo de este producto y eso limitará más la capacidad de compra de las amas de casa.

Por lo pronto, destacó que no ha habido aumentos en el precio porque el ganado no ha subido mucho de precio, pero aseguró que en los próximos días se tendrá algún cambio, esperemos que no afecte mucho al consumidor.