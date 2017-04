Pierden Tigres contra León y ven de lejos la liguilla

En una actuación inoperante, los Tigres cayeron 1-0 con el sotanero León en el Estadio Universitario, para ponerse aún más lejos de una calificación a la Liguilla.



Un rival con ausencias, el apoyo de su gente y la urgencia de puntos no les pareció suficiente a los Tigres, quienes brindaron otra horrible exhibición en el Apertura 2017 y se quedaron estancados en 12 puntos.



El ex jugador de Tigres, Elías Hernández, fue el anotador del único gol del partido a los 66 minutos, al ganarle la espalda a Juninho en un pase largo de Luis Montes, y definir con un derechazo ante Nahuel Guzmán.



El equipo de Ricardo Ferretti si acaso tuvo una jugada de gol en todo el partido, y fue desaprovechada por Ismael Sosa, quien desde prácticamente manchón penal voló su disparo.



Nahuel ya había salvado a su equipo, cuando a los 36' se impuso en un mano a mano a Christian Valdez.



Sin embargo, después no pudo ante Elías, quien le dio su primer triunfo a León en el Uni en torneos cortos, para llegar a nueve puntos en el torneo.