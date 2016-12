Pierde hijaen volcaduracuando iban rumbo a EU

“Yo venía con mi nena a entregarme a migración, pero como tuvimos ese accidente ya no llegué y se murió mi nena de ocho años, es la única que tenía y para qué regreso a Guatemala”, dijo Araceli Rodríguez Lemus, Guatemalteca .



Araceli viajaba en la camioneta que se volcó en la carretera, donde lamentablemente perdió la vida su hija el 30 de agosto.

Luego del accidente ella quedó mal de salud, incluso en silla de ruedas, por lo que se fue recuperando poco a poco hasta que ahora ya se ha levantado y utiliza andador.

“Fue muy duro paras mí, se me fue mi hija y es lo único que tenía, voy a intentar cruzar pero ya de forma legal, que me den asilo, que un familiar me reclame que me permitan un permiso, la verdad sí lo necesito, Dios me ha dado mucha fortaleza y él está conmigo”, expresó.

En Guatemala tiene solamente algunos tíos, ella vivía sola con su hija, tiene un hijo más grande que vive legalmente en los Estados Unidos.

En su país trabajaba de mesera en un restaurante que fue cerrado ante la delincuencia que impera, por lo decidió salir para buscar una mejor vida.

Pagó cuatro mil dólares para que fuera trasladaba hasta Reynosa, la idea era entregarse a las autoridades americanas.